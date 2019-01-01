Подведены итоги первого этапа отбора для бесплатного обучения школьников КУБа в «Сколково» Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках этапа учащимся было необходимо написать эссе на тему «Кто из предпринимателей меня вдохновляет?». На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 60 работ от школьников Губахи, Кизела и Гремячинска. Во второй этап прошли 33 человека. Конкурсная комиссия оценивала структуру эссе, наличие аргументации, а также внимательность авторов и раскрытие темы.

Член комиссии, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и оценке инвестиционных проектов компании «Метадинеа» Левон Гарслян отметил важность того, что именно российские предприниматели, такие как Олег Тиньков, Павел Дуров и Татьяна Бакальчук, стали лидерами в выборе тем эссе:

«В целом, мне понравилось, что многие ребята отметили в своих работах два важных аспекта: необходимость упорной работы, чтобы стать успешным предпринимателем и что предприниматели — это редкий класс людей, готовых идти на риск. Для меня, это очень осознанный подход, учитывая, что возраст авторов не превышает 14-17 лет. Прошу ребят, независимо от результатов конкурса, всегда держать эти два аспекта в голове».

По словам советника председателя совета директоров «Метафракса» Марии Коноваловой большое значение имеет география участников эссе:

«Важно, что стать претендентами на получение гранта от «Метафракса» на обучение в «Сколково» смогли школьники не только Губахи, но и Кизела и Гремячинска. Приоткрою секрет, что участники из всех трёх городов будут представлены в следующем туре».

Финалистов первого этапа пригласят прослушать и решить кейс от «Метафракс Групп». В ближайшее время специалисты «Сколково» свяжутся с участниками второго этапа и анонсируют тему и спикера онлайн-лекции.

Троим победителям «Метафракс Групп» предоставит грант на обучение по программе Стартап Академии «Junior» в «Сколково». Остальные участники получат бесценный опыт.

Источник — пресс-служба ПАО «Метафракс»