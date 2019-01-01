Григорий Серёдкин Подавший сигнал тревоги рейс Москва — Пермь успешно приземлился в аэропорту Поделиться Поделиться Твитнуть

Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Москва — Пермь, подал сигнал тревоги в небе над Кировской областью. Об этом днём 19 марта сообщило ТАСС.

По данным авиационного портала Flightradar24.com, самолёт успешно приземлился в 16:51 по местному времени.

Информацию о поданном сигнале в пермском аэропорту «Новому компаньону» подтвердили.

Евгений Кузнецов, пресс-секретарь международного аэропорта «Пермь»:

— Информация верная. Видимо, кто-то подал анонимный сигнал о минировании самолёта. Но ничего более. Борт заходит на посадку, не отклоняясь от курса.