Наталья Тимофеева журналист В 2019 году краевое МВД выявило три факта хищения средств при реализации нацпроектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 19 марта, на пленарном заседании Заксобрания начальник главного управления МВД по Пермскому краю Михаил Давыдов рассказал об итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2019 год.

По словам Михаила Давыдова, в 2019 году на территории Пермского края было выявлено 124 преступления с хищением бюджетных средств. Из них три преступления касались хищения средств при реализации национальных проектов.

По сравнению с 2018 годом количество преступлений выросло на 11,7%. По всем выявленным преступлениям поданы иски в суд на взыскание ущерба. Общая сумма ущерба составила 62,5 млн руб.

«Основной причиной совершения преступлений в бюджетной сфере является отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц как государственных заказчиков. Каждое второе преступление в бюджетной сфере имеет коррупционную направленность. В связи с этим основной задачей для правоохранительных органов является выявление и пресечение преступлений со стороны должностных лиц, в обязанности которых входит распределение и контроль за расходованием бюджетных средств», — заявил Михаил Давыдов.

Также начальник главного управления МВД по Пермскому краю отметил, что в настоящее время расследуется несколько уголовных дел в отношении должностных лиц, занимавших руководящие посты в регионе. Некоторые из них арестованы.