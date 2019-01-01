Григорий Серёдкин С начала 2020 года из Прикамья выдворен 31 нелегальный мигрант Поделиться Поделиться Твитнуть

С начала 2020 года из Пермского края домой принудительно отправлен 31 нелегальный мигрант. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Среди выдворенных нелегалов граждане семи стран — Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Украины и Молдовы. Отметим, принудительное выдворение за пределы России иностранного гражданина или апатрида является наказанием за нарушение миграционного законодательства.

Для мигрантов, выдворенных судебными приставами, в ближайшие пять лет доступ на территорию России будет закрыт. При повторной попытке вернуться в Россию в этот срок каждому из отправленных домой мигрантов грозит уголовная ответственность.