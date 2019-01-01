УФСБ изымает документацию в Фонде капремонта Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФСБ по Пермскому краю проводит оперативное мероприятие по обследованию помещений в фонде капитального ремонта Пермского края. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье».

Обследование проходит в рамках проверки оперативной информации о хищении средств бюджета. Изымают документы относительно ООО «Верхнекампроект», ООО «ДСТ-Строй» и ООО «Полярис», якобы выполнявших капремонт многоквартирных домов.

В пресс-службе Фонда капитального ремонта «Новому компаньону» факт проведения следственных мероприятий подтвердили: «Оказывается полное содействие правоохранительным органам»:

«По запросу правоохранительных органов фонд предоставил необходимые документы, связанные с соблюдением трудового законодательства. Эти документы не касаются вопросов выполнения строительно-монтажных работ и проектирования, а также взаимодействия с какими-либо подрядными организациями и расходования средств на капитальный ремонт. Документы также не касаются вопросов начисления взносов».



