Мария Сыропятова Суды Пермского края переводят на карантин Поделиться Поделиться Твитнуть

Президиум Верховного суда России ввёл ограничения на работу судов в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса. Срок их введения — с 19 марта по 10 апреля 2020 года.

Арбитражный суд Пермского края, Пермский краевой суд и районные суды уже приостановили приём граждан, а документы теперь принимают удалённо через электронные системы.

Дела в течение трёх недель будут рассматриваться только в упрощённом и приказном порядке. Рассмотрение остальных отложено на более поздний срок. Исключение сделано в Пермском краевом суде и районных судах только для дел о защите интересов несовершеннолетних и недееспособных лиц, об отказах законного представителя от медицинского вмешательства, а также об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения.

С 17 марта в Арбитражном суде Пермского края появилась техническая возможность ознакомления с материалами дела в электронном виде через систему «Мой арбитр».