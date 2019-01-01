Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено из-за коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Запланированное на 22 апреля голосование по поправкам в Конституцию РФ может быть перенесено на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса в стране. При этом подготовка к дню голосования прекращаться не будет.

Напомним, в Пермском крае выявлено два заболевших.

В связи с чрезвычайной эпидемиологической обстановкой президент РФ Владимир Путин провёл встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Владимир Путин, президент РФ:

— Мы будем проводить это голосование только в том случае, если эпидемиологическая ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в Основном законе страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан.

Элла Памфилова поддержала предложение президента РФ.