В пермских колониях и СИЗО из-за эпидемии запретили свидания Поделиться Поделиться Твитнуть

Для борьбы с распространением коронавируса в пермских учреждениях уголовно-исполнительной системы введены дополнительные меры безопасности.

Напомним, в Прикамье зарегистрировано два случая заражения коронавирусом.

Так, в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.

Запрещён допуск посетителей и сотрудников уголовно-исполнительной системы с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.