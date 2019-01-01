В пермских колониях и СИЗО
из-за эпидемии запретили свидания
Для борьбы с распространением коронавируса в пермских учреждениях уголовно-исполнительной системы введены дополнительные меры безопасности.
Напомним, в Прикамье зарегистрировано два случая заражения коронавирусом.
Так, в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.
Запрещён допуск посетителей и сотрудников уголовно-исполнительной системы с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.