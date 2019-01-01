Григорий Серёдкин
Из-за эпидемии коронавируса пермский концерт Animal ДжаZ перенесён на ноябрь
Концерт петербургской рок-группы Animal ДжаZ в Перми перенесён на 6 ноября. Выступление, посвящённое 20-летию коллектива, должно было состояться 4 апреля в MICHURIN Concert Hall.
Как сообщают организаторы, все купленные ранее билеты будут действительны на перенесённый концерт. Также не изменится и концертная площадка.
Animal ДжаZ пополнили список музыкантов, чьи концерты в Перми были отменены или перенесены в связи с запретом на проведение мероприятий в регионе численностью 1 тыс. человек. Напомним, ранее был отменён концерт группы Lindemann. Изменились даты выступлений Валерия Меладзе, Дельфина и Дианы Арбениной.