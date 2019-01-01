Григорий Серёдкин Из-за эпидемии коронавируса пермский концерт Animal ДжаZ перенесён на ноябрь Поделиться Поделиться Твитнуть

Концерт петербургской рок-группы Animal ДжаZ в Перми перенесён на 6 ноября. Выступление, посвящённое 20-летию коллектива, должно было состояться 4 апреля в MICHURIN Concert Hall.

Как сообщают организаторы, все купленные ранее билеты будут действительны на перенесённый концерт. Также не изменится и концертная площадка.

Animal ДжаZ пополнили список музыкантов, чьи концерты в Перми были отменены или перенесены в связи с запретом на проведение мероприятий в регионе численностью 1 тыс. человек. Напомним, ранее был отменён концерт группы Lindemann. Изменились даты выступлений Валерия Меладзе, Дельфина и Дианы Арбениной.

Отметим, что Animal ДжаZ последовали примеру многих групп и исполнителей и 22 марта проведут акустический концерт в режиме онлайн. Как сообщается на официальной странице рок-группы «ВКонтакте», онлайн-концерт должен скрасить ожидание отложенного на полгода тура. Таким способом во время пандемии коронавируса уже отыграли концерты рэпер Баста и многие другие российские и зарубежные музыканты.