Суд признал тарифы на вывоз мусора в Прикамье незаконными Поделиться Поделиться Твитнуть

Председатель правления ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин сообщил о том, что тарифы и нормативы на вывоз мусора в Пермском крае за 2019 год признаны незаконными. По словам Зотина, соответствующее решение Пермского краевого суда вступило в силу после рассмотрения дела в апелляции в Нижнем Новгороде.

Как пояснили в министерстве ЖКХ Пермского края, решение о принятии новых нормативов будет принято после получения определения суда.

В ведомстве отметили, что отменённые нормативы были установлены исходя из расчёта по квадратным метрам жилой площади:

«Однако уже с 1 января 2020 года плата за вывоз отходов в многоквартирных домах рассчитывается исходя из количества проживающих, а не по квадратным метрам. Сейчас начисления будут производиться по-прежнему, жители обязаны оплачивать оказываемую услугу по вывозу ТКО. После утверждения новых нормативов будет приниматься решение о перерасчёте».