Мария Сыропятова Стоимость строительства городского коллектора могут увеличить на 161 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 18 марта, комитет по городскому хозяйству Пермской городской думы рассмотрел вопрос об увеличении стоимости строительства третьей очереди коллектора на 161 млн руб. Ранее стоимость проекта оценивалась в 380 млн руб. В горадминистрации обосновывают необходимость выделения дополнительных средств изменением в проекте строительства.

Павел Фадеев, депутат Пермской городской думы:

— Строительство новых многоквартирных домов в микрорайонах Садовом и Грибоедовском создало существенную нагрузку на городские коммунальные сети. Поэтому необходимо возвести третью очередь городского коллектора. Увеличение проектной стоимости объекта связано со строительством дополнительной шахты.

По словам Павла Фадеева, если третья очередь городского коллектора будет построена, то «Новогор-Прикамье» сможет приступить к своей части работ. Речь идёт о строительстве нитки коллектора с ул. Макаренко до шахты №13. В комплексе это позволит разгрузить коммунальные сети Мотовилихи.

Ожидается, что проект решения об увеличении финансирования этого объекта будет рассмотрен на заседании гордумы 24 марта. Если депутаты поддержат решение, то администрация Перми выставит проведение этих работ на аукцион. По словам начальника департамента ЖКХ горадминистрации Александра Власова, среди критериев при выборе подрядчика будет заложен опыт выполнения подобного вида работ.

Курировать выполнение работ на объекте будет департамент ЖКХ администрации Перми, заказчик — МКУ «Управление технического заказчика». Работы должны будут быть завершены в 2022 году.