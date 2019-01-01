За 2019 год в Прикамье изъято 113 тыс. л незаконной алкогольной продукции Поделиться Поделиться Твитнуть

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Журахов провёл пресс-конференцию, на которой рассказал о раскрытых ведомством делах. В 2019 году сотрудники подразделений экономической безопасности Пермского края выявили 1412 преступлений. Они касаются взяток, коррупции, налоговых преступлений, работы без лицензии.

Кроме того, возбуждено 26 головных дел в рамках пресечения игорной деятельности. Раскрыто и направлено в суд 22 дела в отношении 29 лиц, в числе которых шесть участников организованной преступной группы. Уничтожено 2200 единиц игрового оборудования.

Также ликвидированы четыре подпольных цеха по розливу алкогольной продукции: в Пермском, Краснокамском районах, а также в Орджоникидзевском районе Перми и в Березниках. Из незаконного оборота изъято 25,5 тыс. л алкогольной и 87,7 тыс. л спиртосодержащей продукции.