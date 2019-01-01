Наталья Тимофеева журналист Краснокамская фабрика деревянной игрушки перешла на четырёхдневную рабочую неделю Компания развивала экспорт, но столкнулась с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 18 марта, на заседании комитета по промышленности Заксобрания министр промышленности и торговли Алексей Чибисов сообщил, что пока единственным из предприятий Пермского края, которое отправило сотрудников на «удалёнку», стала Краснокамская фабрика деревянной игрушки. Причина — снижение объёмов сбыта продукции. Отметим, что часть продукции фабрики деревянной игрушки идёт на экспорт и поставляется в Европу под брендом WINTERTOYS.

На фабрике «Новому компаньону» сообщили, что с этой недели предприятие перешло на четырёхдневную рабочую неделю в связи с коронавирусом и ситуацией в стране.

Также министр рассказал, как в целом кризис повлияет на бизнес Пермского края. С одной стороны, компании, работавшие на экспорт, сейчас будут иметь дополнительные расходы в связи с наличием курсовых разниц. У тех же компаний, которые работают на внутренний рынок, за исключением некоторых случаев, ситуация стабильная. В случае введения ограничений на проведение массовых мероприятий и количество их участников наибольшие потери могут быть у бизнеса, работающего в секторе B to C.

«С другой стороны, бизнес, который занят производством и продажей индивидуальных средств защиты и средств для дезинфекции, в настоящее время выходит на максимальные мощности и, соответственно, неплохо на этой истории заработает», — отметил Алексей Чибисов.