ЖК «Атмосфера»: удобство жить в «умном доме» Поделиться Поделиться Твитнуть

В эпоху тотальной диджитализации можно с уверенностью сказать, что внедрение «умных» решений в жилых комплексах — это не привилегия для домов бизнес-класса, а необходимая опция для жилья любого уровня.

Прошло чуть больше месяца с момента сдачи нового жилого комплекса «Атмосфера»1 в микрорайоне Владимирский. Идёт активное заселение: дом знакомится со своими жильцами, а новосёлы — с «умными» решениями, реализованными в ЖК. Это первый совместный проект девелопера PAN City Group2, компании Юникорн и крупнейшего телеком-оператора «ЭР-Телеком», позволивший объединить застройщика, управляющую компанию и жильцов в единую цифровую среду.

Благодаря мобильному приложению PAN жители жилого комплекса «Атмосфера» получили удобный инструмент для управления своим Домом: удобство в пользовании квартирой, подъездом и шлагбаумом, понятную структуру расходов и экономию на коммунальных платежах.

В доме установлена «умная» система видеонаблюдения, которая доступна любому жителю в один клик. 17 камер позволяют наблюдать за происходящем на территории ЖК: как гуляют дети на площадке, выключены ли фары в машине на парковке, что происходит на территории ЖК и т. д.

Благодаря «умному» домофону, можно принять вызов в мобильном приложении и, не подходя к входной двери, посмотреть, кто пришёл, и впустить гостей.

Машины жильцов заезжают на территорию без препятствий, благодаря автоматическому распознаванию номеров. Функция «умный» шлагбаум позволяет заказывать пропуск на автомобиль. Это очень удобная опция — никаких будок охраны, дополнительных ключей, которые можно потерять, и посторонних на территории.

С помощью приложения PAN жильцы ЖК «Атмосфера» оперативно решают все вопросы с управляющей компанией, что на стадии заселения дома очень важно. Не нужно тратить время и нервы — достаточно отправить запрос в соответствующем разделе приложения. При этом работа УК абсолютно прозрачна — в оперативном режиме можно отследить все запросы и получить обратную связь от управляющей компании.

Как, не вставая с дивана, передать показания приборов учёта в управляющую компанию? Конечно, воспользоваться приложением — пять минут и готово, все ваши данные будут оперативно отправлены и нигде не потеряются.

На этом возможности умного дома и приложения PAN не заканчиваются. Жильцы ЖК «Атмосфера» могут общаться в общем чате, пользоваться возможностями Маркета, а также первыми узнавать новости компании-застройщика, просматривать информацию о строящихся ЖК, общаться с личным менеджером, выбирать и бронировать квартиры, если планируют покупку недвижимости.

Таким образом, жители ЖК «Атмосфера» получили современное и безопасное жилье с элементами «умного дома», а застройщик подтвердил, что достойное качество жизни клиентов и диджитализация — это реалии сегодняшнего дня, не дополнительная, а необходимая опция в любом ЖК.

Девелопер не планирует останавливаться на достигнутом. Со сдачей новых жилых комплексов будет дальше внедрять умные решения, оттачивать современные технологии в управлении жилым фондом для блага людей и управляющей компании.

Скачать приложение можно по QR-коду:

1 ЖК «Атмосфера» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 21. Застройщик — ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».