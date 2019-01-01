Наталья Тимофеева журналист Дмитрий Махонин впервые выступит в Заксобрании с докладом о поправках в бюджет Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 18 марта, на заседании комитета Заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам рассмотрели проект поправок в бюджет края на 2020—2022 годы.

Депутат Александр Григоренко отметил, что завтра поправки в бюджет планируется принять сразу в двух чтениях, и спросил членов правительства, будут ли между чтениями внесены ещё какие-то поправки. Также он попросил рассказать, в чём суть этих поправок, и о каких суммах идёт речь. Министр финансов Елена Чугарина сообщила, что поправки ко второму чтению планируются и их завтра на пленарном заседании представит сам врио губернатора Дмитрий Махонин и «сам всё озвучит».

Отметим, что с момента назначения врио губернатора Дмитрий Махонин никогда ещё не выступал на пленарных заседаниях Заксобрания.