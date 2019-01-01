Дмитрий Енцов журналист Мэрия Перми планирует вынести на гордуму вопрос об изменении отступа зданий от границы участка до 0 м Поделиться Поделиться Твитнуть

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми поддержал инициативу одного из пермских предприятий по изменениям в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), касающимся минимального отступа здания от границы земельного участка с нынешних 3 м до 0 м.

Мотивировка в том, чтобы ликвидировать административные барьеры при проектировании и строительстве.

В частности, главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин на заседании комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории города 18 марта назвал несколько проблем, с которыми сталкиваются проектировщики при существующих нормах.

Во-первых, в промзонах часто корпуса заводов располагаются на разных земельных участках. При этом корпуса могут находиться в разной собственности, но объединены одним производственным циклом. Соответственно, возникает необходимость объединить земельные участки, но при обязательном отступе строений в 3 м от границ сделать это невозможно.

Во-вторых, сейчас невозможно формировать и проектировать квартальные застройки, как это подразумевается в ряде случаев мастер-планом и генпланом. В качестве примера квартальной непрерывной застройки Дмитрий Лапшин привёл историческую часть ул. Сибирской, где здания примыкают одно к другому. Иными словами, по существующим регламентам сделать так же — невозможно.

Тем не менее у городской прокуратуры к проекту изменений в ПЗЗ есть ряд вопросов. В частности, его избираемость — он не касается, например, индивидуального жилищного строительства. Кроме того, по мнению прокуратуры, нет обоснований в части соответствии инициативы с противопожарной безопасностью.

По мнению депутата и гендиректора ООО «Орсо Групп» Михаила Бесфамильного, эти изменения могут привести к изначальному преимуществу для того, кто начнёт строить здание по изменённым правилам раньше соседа, соответственно, может это делать вплотную к соседнему участку. А владельцу смежного участка автоматически придётся обустраивать отступ.

«Считаю, что в этом случае всегда кто-то будет в приоритете», — отметил депутат. Он предложил вместо изменений в градостроительную документацию рассмотреть возможность индивидуального подхода в случае необходимости нулевого отступа. Например, через комиссию по землепользованию и застройке.

Тем не менее горадминистрация планирует внести изменения на рассмотрение гордумы на ближайшее пленарное заседание, которое состоится 24 марта.