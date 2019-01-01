Мария Сыропятова Пермский концерт Дианы Арбениной перенесён на 22 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Концерт Дианы Арбениной в Перми перенесён на 22 мая 2020 года. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Центре спортивной подготовки Пермского края, операторе СК им Сухарева. Перенос шоу согласован с организаторами концерта и самой Дианой Арбениной.

Причина переноса — меры по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае, среди которых и отмена с всех мероприятий численностью свыше 1 тыс. человек.

Напомним, концерт должен был состоятся 20 марта в СК им Сухарева. В рамках тура Диана Арбенина и её команда выступают с шоу в честь 25-летия группы «Ночные снайперы». Ранее были отменены или перенесены концерты Lindemann, Дельфина, Валерия Меладзе и других исполнителей.

