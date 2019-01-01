Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Концерт Павла Милюкова и Эмина Мартиросяна пройдёт онлайн Поделиться Поделиться Твитнуть

На сцене Органного зала филармонии 18 марта выступят два выдающихся музыканта современности — лауреаты международных конкурсов скрипач Павел Милюков и пианист Эмин Мартиросян. В связи с тотальным карантином для предупреждения эпидемии вирусной пневмонии COVID-19 концерт состоится при пустом зале и будет транслироваться онлайн.

В программе концерта — произведения Роберта Шумана, Сезара Франка и Игоря Стравинского. Пaвeл Милюкoв посвящает своё выступление 100-летию пПрмской детской музыкальной школы №1 — его родной школы.

Сегодня Пaвeл Милюкoв — музыкант с мировым именем, имеет за плечами аспирантуру Московской консерватории и Университета музыки и драмы в Граце (Австрия). Бронзовый призёр XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (Москва, 2015), а также лауреат многочисленных российских и международных конкурсов, в том числе имени Н. Паганини (2007), Д. Ойстраха (2008), А. Хачатуряна (2012). С 2012 года — солист Мoскoвскoй филармонии. Ведёт активную концертную деятельность: гастролирует в странах Европы, в Японии, Южной и Северной Корее, Китае, Бразилии, во многих городах России, где также проводит мастер-классы. Выступает на известных концертных площадках мира с ведущими российскими и зарубежными коллективами. В сезоне-2019/2020 — гастроли в России и за рубежом (США, Германия, Австрия, Греция, Аргентина). Играет на скрипке Пьетро Джованни Гварнери «Экс-Сигети», предоставленной швейцарским фондом «Нева». В 2016 году награждён орденом Дружбы.

Билеты на концерт можно сдать в кассы филармонии. Концерт можно увидеть на сайте Пермской краевой филармонии. Начало — в 18:30.