Дмитрий Енцов журналист В этом году в Перми запланировано снести 35 аварийных домов Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году на территории Перми запланировано к сносу 35 аварийных домов (41,1 тыс. кв. м). Об этом на комитете по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Перми сообщила начальник управления жилищных отношений горадминистрации Ирина Чиркова.

Всего переезд затронет 2,4 тыс. чел. На все мероприятия по сносу и расселению на этот год запланировано потратить 2,070 млрд руб.

При этом, по словам чиновника, к настоящему моменту снесено 1,5 тыс. кв. м жилья и переселено 85 чел.

Кроме того, Ирина Чиркова подвела окончательные итоги по сносу и переселению за 2019 год. В Перми за прошлый год снесено 49 домов (35,1 тыс. кв. м), переселено 2,2 тыс. чел. Всего на мероприятия потрачено 1,797 млрд руб.