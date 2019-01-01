Подрядчика и администрацию Мотовилихи привлекли к ответственности за сброс грязного снега в Егошиху Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми природоохранная прокуратура проверила сообщения местных жителей о том, что рабочие одной из подрядных организаций сбрасывали грязный снег в реку Егошиху. Факт нарушения подтвердился, сообщает «ВЕТТА».

Установлено, что в февраля 2020 года работники, нанятые ООО «ДСТ-Строй» для исполнения муниципального контракта по содержанию пешеходного перехода на Северной дамбе Перми, при уборке тротуара неоднократно сбрасывали загрязнённый снег в водоохранную зону. Одновременно сама подрядная организация при уборке тротуара вдоль сквера «Парад планет» самовольно разместила загрязнённый снег на территории сквера.

При этом должностные лица администрации Мотовилихинского района Перми в указанных фактах нарушений закона не усмотрели и меры реагирования не приняли.

По результатам проверки природоохранным прокурором директору ООО «ДСТ-Строй» и главе администрации Мотовилихинского района Перми внесены представления об устранении нарушений закона с требованием о привлечении виновных в этом лиц к дисциплинарной ответственности.

Материалы проверки направлены в управление Роспотребнадзора по Пермскому краю для привлечения ООО «ДСТ-Строй» к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарных правил и норм, определяющих требования к содержанию территорий муниципальных образований).

Устранение нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности находится на контроле природоохранной прокуратуры.