Мария Сыропятова Рейсы в ОАЭ из Перми могут отменить Поделиться Поделиться Твитнуть

С 19 марта Объединённые Арабские Эмираты ввели запрет на въезд иностранных граждан, в том числе он касается и граждан России.

Из Перми чартеры в Дубай вылетали дважды в неделю: один — авиакомпанией Royal Flight, а другой — Azur Air. До перехода на летнее расписание аэропорта перевозчики должны были выполнить ещё три рейса — 19, 23 и 27 марта. Эти рейсы по-прежнему есть в расписании. Телефон пресс-секретаря пермского аэропорта Евгения Кузнецова был недоступен.

Все рейсы в связи с введением ограничений на въезд в ОАЭ могут быть отменены. Причина — меры правительства этой страны по предотвращению распространения коронавируса.