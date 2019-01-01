Пермское УФАС отказалось включать в реестр недобросовестных поставщиков компанию, уклонившуюся от контракта из-за пандемии коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

В Управление ФАС по Пермскому краю поступило обращение АО «Пермский завод «Машиностроитель» с требованием включить ООО «Техинтрейд» в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее эта компания выиграла торги на поставку инструментов на $50 тыс., но отказалась от контракта, сославшись на пандемию коронавируса.

Как пояснили в ООО «Техинтрейд», инструменты для поставок закупаются в Южной Корее, а сроки поставок изменятся из-за коронавируса.

При этом «Техинтрейд» обращался к российскому дилеру, который предложил высокие цены и также не ручался за поставку. В итоге «Техинтрейд» оперативно уведомил заказчика о проблемах.

В УФАС при разрешении спора учли пункты ГК об обстоятельствах непреодолимой силы и ФЗ «О чрезвычайном положении», который учитывает и эпидемии.

Александр Плаксин, руководитель Управления ФАС по Пермскому краю:

— Антимонопольное ведомство считает, что поставщик предпринял все необходимые меры, направленные на заключение контракта. Однако он не мог предвидеть, а тем более предотвратить, последствия эпидемии. Очевидно, что распространение коронавируса в Южной Корее, повлиявшее на срыв сроков поставки, носит характер чрезвычайных обстоятельств непреодолимой силы, из-за чего поставщик и не смог бы выполнить условия контракта, а потому отказался заключать договор с заказчиком. Мы не усмотрели в действиях поставщика умышленного уклонения от заключения контракта.

В итоге «Техинтрейд» избежал включения в реестр недобросовестных поставщиков.