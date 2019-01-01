Григорий Серёдкин Из-за мер безопасности концерт Дельфина в Перми перенесён на 15 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Концерт российского музыканта Дельфина, который должен был состояться 19 марта в частной филармонии «Триумф», перенесён на 15 октября. Изменение даты концерта связано с ограничением на проведение массовых мероприятий в Прикамье.

Как сообщают организаторы концерта, приобретённые ранее билеты остаются действительными на осенний концерт. Место проведения мероприятия также не изменено.

Отметим, на осень перенесены и другие концерты музыканта в рамках тура в поддержку нового альбома «Край». Так, на 16 октября перенесён концерт в Екатеринбурге, концерты в Челябинске и Тюмени состоятся 17 и 18 октября 2020 года соответственно.