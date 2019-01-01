Концерт Валерия Меладзе в Перми перенесён на май Поделиться Поделиться Твитнуть

После дополнительно введённых мер безопасности в Перми концерт Валерия Меладзе был перенесён. Ориентировочно, он состоится в мае.

Напомним, вчера стало известно, что, вопреки требованию властей о запрете массовых мероприятий, в ДК им. Солдатова планировалось провести концерт. Зал ДК вмещает 1100 человек.

Как пояснили в администрации Перми, на 16 марта билеты приобрели 909 человек, что не противоречило на тот момент принятым мерам профилактики. Но вечером 17 марта на основании рекомендаций министерства культуры России и приказа министерства культуры Пермского края департамент культуры администрации Перми издал свой документ о приостановке деятельности муниципальных учреждений культуры: выставочных центров, библиотек, театров, культурно-досуговых, дворцов культуры и концертных центров. Руководители муниципальных учреждений оповещены. Сдать билеты можно в городских зрелищных кассах.



