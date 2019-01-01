Наталья Тимофеева журналист В Прикамье в зоне воздействия объектов накопленного вреда проживают 500 тыс. человек Земельные участки были когда-то загрязнены промышленными предприятиями Поделиться Поделиться Твитнуть

Печально знаменитый короотвал в Краснокамском районе становится собственностью района



Вчера, 17 марта, на заседании комитета по развитию инфраструктуры и. о. министра природных ресурсов Марина Трунина рассказала о том, как идёт работа по привлечению средств федерального бюджета на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.

По её словам, на сегодняшний день минприроды края выявило в регионе восемь объектов накопленного вреда в Лысьве, Березниках, Краснокамске, Губахе, Чусовом и ЗАТО Звёздный. Это земли, в прошлом загрязнённые в ходе работы химических, металлургических, целлюлозно-бумажных и других производств, а также отвалы, карьеры и накопители отходов производств.

Марина Трунина сообщила депутатам, что общая площадь выявленных восьми объектов составляет 600 га. В зоне негативного воздействия объектов проживают 500 тыс. человек.

Для того чтобы подать заявку на финансирование из федерального бюджета на ликвидацию объекта накопленного вреда, нужно заранее подготовить проектно-сметную документацию (ПСД) и провести обследование, которое доказывает негативное влияние объекта на экологию. Также загрязнённый земельный участок должен быть в муниципальной собственности.

Быстрее всего заявку на получение финансирования планируется послать по объекту «Земли, загрязнённые нефтепродуктами в ЗАТО Звёздный». По словам Марины Труниной, этот земельный участок отвечает всем признакам объекта накопленного вреда (там не ведётся хозяйственная деятельность, а земли находятся в муниципальной собственности), поэтому есть все шансы получить федеральное финансирование на ликвидацию загрязнения. По объекту уже готова проектно-сметная документация, и после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы достоверности сметной стоимости в Минприроды РФ направят заявку на получение финансирования из федерального бюджета.

ПСД по ещё трём объектам — шламонакопитель №4 в Березниках, накопитель производственных и бытовых отходов в Березниках и шлаковый отвал в водоохраной зоне Лысьвенского водохранилища — проходит государственную экологическую экспертизу. «После получения заключения мы планируем направить заявки по этим объектам в Минприроды РФ на включение их в Государственный реестр объектов накопленного вреда. Шлаковый отвал в Лысьве находится на муниципальных землях и отвечает всем критериям для получения федерального финансирования. Однако объекты в Березниках расположены на федеральных землях, а федеральная программа не допускает выделения денег на ликвидацию объектов накопленного вреда, если объекты расположены на федеральных землях», — сообщила чиновница.

Ещё по двум объектам — короотвалу в Краснокамске и отвалу каменного карьера в Чусовом — провели обследования для выявления негативного воздействия объектов на окружающую среду. Обследование подтвердило наличие негативного влияния короотвала на окружающую среду. «Проблема лишь в том, что, перед тем как объявить аукцион на разработку ПСД, нужно проработать технологию ликвидации. Сейчас идут переговоры с научным сообществом и изучаются технологии ликвидации подобных объектов», — сообщила Марина Трунина. Что касается отвала каменного карьера в Чусовом, то исследование показало отсутствие негативного влияния на окружающую среду со стороны объекта.

По оставшимся двум объектам правительство края договорилось, что проектно-сметную документацию для ликвидации этих объектов разработают Минобороны и ЛУКОЙЛ. Речь идёт о загрязнённых нефтепродуктами землях Минобороны в ЗАТО Звёздный и муниципальных землях, которыми раньше владел ПНОС.

Депутаты поинтересовались, почему в список не попали земельные участки, загрязнённые другими промышленными предприятиями края. Однако Марина Трунина ответила, что объектом накопленного вреда не может считаться земельный участок, который предприятие продолжает загрязнять. Если загрязнение продолжается, то его должно ликвидировать само предприятие и за свой счёт. Но в любом случае, по словам и. о. главы минприроды Пермского края, сотрудники министерства продолжают инвентаризацию и, возможно, найдут в крае и другие объекты накопленного вреда.