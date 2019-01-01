На комплексе АКМ «Метафракса» введена в действие установка водоподготовки Поделиться Поделиться Твитнуть

На строящемся комплексе «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ) компании «Метафракс Кемикалс» завершено строительство установки водоподготовки и получения деминерализованной воды. В настоящее время на объекте проводятся пусконаладочные работы.

Специалисты комплекса АКМ принимают в работу оборудование и поэтапно приступают к ведению технологического процесса. Как сообщил директор строящегося комплекса Александр Лысов, после запуска в работу первого блока установки обратного осмоса получена деминерализованная вода необходимого качества для дальнейшего проведения пусконаладочных работ.

АКМ — один из крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в Пермском крае. Новое производство даст Кизеловскому угольному бассейну более 400 новых квалифицированных рабочих мест.

Источник — пресс-служба ПАО «Метафракс»