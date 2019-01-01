Мария Сыропятова В Перми из-за угрозы коронавируса отменены «Золотая шайба» и первенство по карате Спортсменам также запрещено выезжать на соревнования в другие регионы Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае отменено проведение финала всероссийских соревнований по хоккею среди девушек «Золотая шайба» и первенство Приволжского федерального округа по карате-киокушинкай. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минспорта.

Отмена мероприятий связана с мерами краевого правительства по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19) в Пермском крае. В частности, был выпущен приказ об отмене международных, всероссийских и межрегиональных соревнований в Пермском крае. В краевом минспорта пояснили, что он коснётся прежде всего тех мероприятий, проведение которых планировалось в ближайшие две-три недели.

На этот же срок принят запрет на выезд на спортивные соревнования сборных Пермского края в другие регионы и за пределы России.