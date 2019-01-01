Виктор Агеев возглавит городское управление капитального строительства Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Агеев



Глава Перми Дмитрий Самойлов произвёл кадровые перестановки. Его бывший первый заместитель Виктор Агеев продолжит работу в мэрии в статусе заместителя начальника управления капитального строительства.

Напомним, ранее сообщалось, что первым замглавы администрации станет Сергей Касаткин. Он будет курировать исполнение в городе нацпроектов. Под его управление перейдут департамент планирования и мониторинга, департамент имущественных отношений, департамент экономики и промышленной политики.

На ближайшем заседании Пермской городской думы вопрос о назначении будет рассмотрен депутатами.

Сергей Касаткин ранее занимал должность первого заместителя главного управляющего директора ООО «Новогор-Прикамье». До этого он занимал пост начальника департамента ЖКХ администрации Перми и начальника управления ЖКХ Пермской области.

Кроме того, с 16 марта управление организационно-методической работы администрации Перми возглавила Линара Токарева, до этого времени занимавшая должность начальника отдела по вопросам муниципальной службы и кадров аппарата гордумы.