Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль Дениса Мацуева переносится из-за распространения коронавируса Мероприятие проведут в ;конце апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Мацуев

Х Международный фестиваль Дениса Мацуева, который Пермская краевая филармония планировала провести 19—22 марта, переносится на более позднее время.

Причина — международный характер события. Из-за ограничений, связанных с распространением вирусной пневмонии COVID-19 (коронавирус), пришлось отменить последовательно выступления почти всех звёзд — участников открытия фестиваля: виолончелистки Анастасии Кобекиной (постоянно живёт в Швейцарии), пианиста Бориса Петрашевского (живёт в Италии), французского пианиста Александра Канторова, Государственного оркестра Республики Татарстан (оркестр в карантине после зарубежных гастролей).

Филармония и сам Мацуев напряжённо думали, как поступить в этой ситуации, и приняли решение перенести сроки фестиваля. Решено, что он пройдёт с 25 по 28 апреля. По словам источника в филармонии, программа будет максимально близкой к той, что была заявлена. Приобретённые билеты будут действительны.

Ожидается, что Денис Мацуев выступит с письменным обращением к зрителям фестиваля.

Остальные культурные события пока не отменяются и не переносятся. По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, подготовка к открытому российскому конкурсу артистов балета «Арабеск» и к Международному Дягилевскому фестивалю продолжается по рабочему графику.

Запрет на проведение событий с количеством присутствующих более 1000 человек больше касается спорта, чем культуры, считает Вячеслав Торчинский. В тех случаях, когда речь идёт о концертах в залах, где свыше 1000 мест, таких как ДК им. Солдатова и СК им. Сухарева, будет введено ограничение на количество продаваемых билетов.