В рамках нацпроекта фермеры Прикамья получат 51 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фермеры Прикамья начали готовиться к конкурсам для получения грантов. По словам директора Центра компетенций Натальи Новиковой, для фермеров пройдёт несколько семинаров, чтобы они смогли корректно составить заявку.

В 2020 году аграрии края претендуют на 300 млн руб. Начинающим фермерам доступно 127 млн руб., животноводческим фермам — 61,6 млн руб., кооперативам — 60 млн руб. Кроме того, ещё 51 млн руб. регион получит для фермеров по нацпроекту.

Заявки на гранты от начинающих фермеров будут приниматься с 15 апреля. Гранты можно направить на развитие ферм и материально-технической базы. Предельный размер гранта для разведения крупного рогатого мясного или молочного скота составляет 3 млн руб. Поддержка иных видов сельскохозяйственной деятельности не превысит 1,5 млн руб.

Кооперативы и семейные фермы могут подавать заявки с 6 апреля. При этом кооперативам доступно по 30 млн руб., а семейные животноводческие фермы могут претендовать на гранты по 10 млн руб.

Напомним, поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Уже второй год фермеры Пермского края заявляются на грант «Агростартап». Его максимальный размер составляет 3 млн руб. на развитие своего хозяйства или 4 млн руб., если хозяйство внесёт эту сумму в фонд кооператива. Заявиться на такую форму поддержки можно будет с 15 июня. В 2019 году 58 аграриев Прикамья получили господдержку на 227 млн руб.