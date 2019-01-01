Мария Сыропятова Спрос на отдых в санаториях Прикамья вырос на 80% Эксперты видят причины в эпидемии коронавируса и ослаблении рубля Поделиться Поделиться Твитнуть

Спрос на отдых весной в санаториях Пермского края вырос на 80% по сравнению с этим же периодом 2019 года. Об этом говорят данные туристического портала «ТурСтат». Из-за этого скачка прикамские санатории вошли в топ-15 регионов России, популярных с точки зрения санаторно-курортного отдыха.

Главной причиной скачка спроса на отдых в санаториях считают последствия эпидемии коронавируса — ограничения по выезду россиян за рубеж.

Елена Елагина, исполнительный директор НП «Пермская туристическая гильдия»:

— Почти все страны, где пермяки предпочитали отдыхать, сейчас закрыты для посещения. Куда ехать отдыхать в отпуск? Клиенты хотят отдохнуть, а санатории — хороший вариант: и отдохнуть, и оздоровиться.

Представители туристической отрасли Пермского края подтверждают положительную динамику роста на лечебный отдых, но пока в краткосрочной перспективе.

Сергей Елькин, директор турагенства «Камтур»:

— Многие популярные санатории в Пермском крае сейчас забронированы до середины апреля. Хотя в прежние годы этот период был для них «низким сезоном», когда они испытывали недостаток в клиентах. Но этот рост спроса наблюдается пока в краткосрочной перспективе. Ожидаем, что бронирование на лето отдыха в санаториях, как обычно, активизируется не ранее середины апреля.

Руководство санатория «Демидково» ожидает увеличения спроса этой весной на уровне 10—15%. Одной из причин увеличения спроса называют запуск нового вида отдыха — проживание в экодомах.

При этом в «Демидково» согласны, что в целом на рост популярности такого вида отдыха влияет обстановка в мире и России: закрытие границ в связи с коронавирусной инфекцией и падение курса рубля. Ещё одной причиной стала популярность здорового образа жизни.

«Особую роль в повышении интереса к санаторно-курортной отрасли сыграла и формировавшаяся на протяжении нескольких лет мода на здоровый образ жизни в нашей стране. Человек начинает осознанно относиться к своему организму, стремится продлить активное долголетие. Вновь возрождаются традиции ежегодного санаторного лечения», — заключили в администрации санатория.