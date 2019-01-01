В Пермском крае сменится министр ЖКХ Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Шицын

Министр ЖКХ Пермского края Александр Шицын в ближайшее время покинет свой пост и станет помощником губернатора по вопросам развития Кизеловского угольного бассейна. Об этом сообщают телеграм-канал «Солёны уши» и источники «Нового компаньона».

Ожидается, что пост министра ЖКХ займёт Андрей Кокарев, сейчас руководящий министерством тарифного регулирования и энергетики. Тарифами региона же займётся начальник Управления технологического присоединения и перспективного развития филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» Сергей Зуев.







