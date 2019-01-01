Сделка по продаже 31% «Новомета» в пользу РФПИ и Saudi Aramco может не состояться Поделиться Поделиться Твитнуть

Продажа 31% пермской компании «Новомет» консорциуму РФПИ и Saudi Aramco за 7,5 млрд руб. может не состояться. В РФПИ утверждают, что сделка «приостановлена» из-за изменения макроэкономических условий. Об этом сообщает «Коммерсант».

Но, по данным источника, причиной отмены может быть позиция клиента «Новомета» — «Роснефти», глава которой Игорь Сечин выступает против сотрудничества с саудовской нефтяной отраслью.

«Новомет» специализируется на производстве насосного и внутрискважинного оборудования. Выручка компании за 2019 год выросла на 8,7%, до 25 млрд руб. В 2018 году 55% поступлений компании давал рынок РФ и СНГ, остальное — дальнее зарубежье. Примерно половина российских заказов приходилась на «Роснефть» и «Газпром нефть», рассказывал в 2019 году гендиректор «Новомета» Максим Перельман. По его словам, основатели компании владеют долей в 49,9%, «Роснано» — в 30,76%, остальное — у инвестфондов Baring Vostok и Russia Partners. РФПИ и Saudi Aramco претендовали на долю «Роснано».

В РФПИ и «Роснано» признают наличие проблем со сделкой по «Новомету», но отрицают её развал. В РФПИ сообщили, что стороны приостановили сделку «из-за рыночной неопределённости».

В «Роснано» сообщили, что совет директоров 18 марта обсудит новую конфигурацию сделки по продаже доли в «Новомете» «с учётом изменившейся макроэкономической ситуации».