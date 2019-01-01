Сергей Данилов В Перми установлен очередной температурный рекорд Поделиться Поделиться Твитнуть

В субботу, 13 марта, воздух в краевой столице прогрелся до 5,8 градусов, что выше предыдущего рекордного значения на 0,4 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 2003 году, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Синоптики отмечают интенсивное таяние снега, которого в первой половине марта не было за всё время наблюдений.

Напомним, ранее специалисты ГИС-центра Пермского университета зафиксировали полувековой температурный рекорд, а еще раньше сообщалось о самой теплой зиме за всю историю метеонаблюдений.