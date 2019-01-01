В Березниках установят памятный знак ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Поделиться Поделиться Твитнуть

В Березниках стартовал конкурс эскизов на создание памятного знака ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Памятный знак должен увековечить память о вкладе жителей Березников в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Знак установят на аллее улицы Ломоносова.

Памятный знак должен быть расположен на постаменте не менее 50 см высотой, исключающем занесение снегом. Эскиз должен быть трёхмерным с указанием размеров всего знака и его деталей. Также на эскизе необходимо представить схему благоустройства территории вокруг памятного знака.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 апреля в Березниковском историко-художественном музее им. И.Ф. Коновалова (пр. Ленина, 43), а также по электронной почте bihmuseum@yandex.ru с пометкой «Конкурс памятный знак Чернобыль».

Итоги конкурса подведут не позднее 15 мая 2020 года. Победитель получит денежный приз в размере 50 тыс. руб.