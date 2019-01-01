Мария Сыропятова В Перми разыграют 94 места под киоски Поделиться Поделиться Твитнуть

На торговой площадке администрации Перми размещены объявления о проведении трёх аукционов на размещение киосков, павильонов, палаток и лотков. В общей сложности 14, 17 и 21 апреля городские власти планируют разыграть 94 места под нестационарные торговые объекты (НТО).

Большинство мест (62 лота) предназначены для размещения лотков на Северном кладбище (ул.Красноборская, 200). 19 предназначены под киоски печати, три места под павильоны и два киоска под торговлю хлебом. По одному месту разыграют под павильоны со специализацией молочные продукты, мясные изделия, общепит, рыбу, непродовольственные товары, а также одно под киоск с овощами и фруктами. Ещё в двух местах предполагается разместить палатки: одну с овощами и фруктами, а другую - с мороженым.