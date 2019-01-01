Мария Сыропятова Полёты по маршруту Пермь — Прага могут быть приостановлены Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 13 марта, стало известно, что Чехия с 16 марта вводит запрет на въезд и выезд из страны. Причина — меры правительства этой страны по борьбе с эпидемией коронавируса.

В связи с ограничениями на въезд и выезд российские авиакомпании пересматривают программу полётов.

По данным министерства транспорта Пермского края, сейчас в «Уральских авиалиниях», выполняющих перелёты по маршруту Пермь — Прага, корректируют программу полётов. В ведомстве «Новому компаньону» пояснили, что пока авиакомпания не подавала уведомления о приостановке выполнения полетов по маршруту Пермь — Прага.