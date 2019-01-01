Монумент «Героям фронта и тыла» получит архитектурную подсветку Поделиться Поделиться Твитнуть

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Перми проводится ремонт монументов и памятников, посвящённых подвигам советского народа. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил заместителю главы администрации города Анатолию Дашкевичу и начальнику департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Елене Негановой активизировать работы по ремонту ключевых исторических объектов города.

Благоустройство бульвара Советской Армии началось в прошлом году, сейчас Анатолию Дашкевичу поручено максимально зачистить снег на строительной площадке и активизировать ремонтные работы. К 9 Мая планируется закончить участок бульвара и обновить площадь, где установлен памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу. После празднования Дня Победы работы будут продолжены на следующем участке, планируемый срок окончания работ — ноябрь 2020 года. Реконструкция сквера предполагает несколько этапов. На втором этапе начнётся реконструкция бульвара до ул. Белинского. Срок окончания работ — 2021 год. Кроме того, по графику идут работы на Комсомольском проспекте, по которому пройдут колонны во время Парада Победы.

Также выделено финансирование на ремонт фасадов домов №57 и №61 на ул. Сибирской, которые составляют единый архитектурный ансамбль с бульваром. Эти фасады также будут приведены в порядок к 9 Мая. Кроме того, к празднику отреставрируют весь ансамбль «Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу», в который входит танк Т-34-85, стела, стена с барельефным изображением, «Вечный огонь», три куба у Дома офицеров, на гранях которых рельефным текстом нанесены названия дивизий. Также в ансамбль входят чугунные плиты, которые размещены на фасаде Дома офицеров. На плитах нанесены имена героев-пермяков. Сейчас эти плиты закрыты так называемыми «тепляками». Елене Негановой поручено обеспечить более высокий уровень организации работ на этом объекте.

Также к Дню Победы будут приведены в нормативное состояние памятники и монументы, например, на шести объектах будет смонтирована архитектурно-художественная подсветка. Среди них — монумент «Героям фронта и тыла», памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу, памятник рабочим и служащим завода им. Свердлова, погибшим в годы Великой Отечественной войны, стела 40-летия Победы, 122-мм пушка А-19, мемориал «Тыл — фронту». 1 марта был открыт новый мемориал «Солдат России» на бульваре Советской Армии», а на площади Ветеранов появится архитектурный ансамбль «Мемориал».