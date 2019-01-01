Прокуратура подтвердила нарушения закона в лицее №9 Родители покупали учебники и передавали их лицею по договорам дарения Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Горбунова



Прокуратура Мотовилихинского района Перми завершила проверку в МАОУ «Лицей №9» после сообщений СМИ о поборах с родителей учеников.

Так, было установлено, что в программно-методическое обеспечение образовательной организации включён учебник по математике для третьих классов под редакцией Петерсен Л. Г. Но на начало учебного года в библиотеке лицея было всего 30 таких учебников.

Остальные 112 учебников были приобретены за счёт родителей учащихся и в дальнейшем переданы лицею по договорам дарения, что, как подчёркивает прокуратура, нарушает права детей на бесплатное образование.

По итогам проверки прокурор Мотовилихинского района внёс в адрес начальника департамента образования администрации Перми представление.

Напомним, ранее отец лицеиста заявил о поборах с родителей на учебники и линолеум. Администрация Перми на время разбирательств отстранила от работы директора лицея Ирину Горбунову. Впоследствии начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова и зампред краевого правительства Антон Клепиков высказались в поддержку увольнения Ирины Горбуновой.