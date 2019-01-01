Мария Сыропятова В Перми отменили концерт, посвящённый годовщине воссоединения с Крымом Поделиться Поделиться Твитнуть

Концерт в Перми в честь празднования годовщины воссоединения Крыма с Россией отменён. Об этом «Новому компаньону» рассказали в администрации Перми.

Ранее концерт планировалось провести в парке им. Горького, однако позднее власти начали искать площадку меньших размеров из-за развития в мире коронавируса и введения мер предосторожности. В итоге мероприятие полностью отменено.



