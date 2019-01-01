Дмитрий Енцов журналист «Парма» не сыграет ближайший матч из-за коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Единая лига ВТБ, в которой участвует пермский баскетбольный клуб «Парма», заявила о приостановлении регулярного сезона из-за пандемии коронавируса с 13 марта.

«Несмотря на то что официальных документов в лигу не поступало, после обсуждения с клубами, а также учитывая ситуацию в европейском и мировом спорте, а особенно в баскетболе, руководство лиги приняло решение временно приостановить сезон-2019/2020», — говорится в официальном сообщении Единой лиги ВТБ.

В связи с этим не состоятся матчи как минимум ближайшего тура. «Парма» должна была в воскресенье, 15 марта, играть в Белоруссии с местным «ЦМОКИ-Минск».

«Клуб поддерживает решение лиги. Мы продолжим следить за развитием событий в надежде на скорое разрешение ситуации. Обо всех изменениях в календаре мы сообщим дополнительно», — сообщили в «Парме».