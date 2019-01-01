Работника железной дороги будут судить за кражу 1,2 т деталей Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственный отдел Пермского линейного отдела МВД России на транспорте завершил расследование уголовного дела по факту хищения и направил его в суд.

Подозреваемый в хищении был задержан в декабре 2019 года. Он привёз в приёмный пункт различные железнодорожные детали и был задержан при их выгрузке. Всего было изъято более 170 деталей общей массой 1190 кг. Сумма ущерба составила 12 тыс. руб.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ (кража). Также было установлено, что подозреваемый является работником Пермской дистанции пути. По этой причине он знал, где хранятся детали. Для их продажи он нанял грузовую машину и обманом заставил коллег погрузить в неё детали.