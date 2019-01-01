Дмитрий Самойлов, депутаты гордумы и Заксобрания проинспектировали в Перми строительство школ и детских садов Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Перми Дмитрий Самойлов совместно с депутатами гордумы и Законодательного собрания края проинспектировал строительство гимназии №3, капремонт школы №127 и возведение детского сада на ул. Евгения Пермяка в Мотовилихе.

В данное время в Перми строительные работы ведутся на двух площадках: возводится новый корпус гимназии №3 в Орджоникидзевском районе и новый корпус школы №93 в Свердловском районе. Также в планах на 2020 год — начало строительства нового здания гимназии №17 и школы на ул. Юнг Прикамья в Кировском районе.

Также в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию здание школы в микрорайоне Красные Казармы. Строительство ведёт «Сатурн-Р» в рамках соглашения с властями. Новое здание на 1225 мест станет вторым корпусом школы дизайна «Точка».

Ведётся капитальный ремонт школы №127 в Мотовилихе. Также планируется начать реконструкцию бывшего здания училища на ул. Целинной под размещение ещё одной школы.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Выделяется серьёзное софинансирование из федерального и краевого бюджетов для проектирования и строительства новых социальных объектов — школ, детских садов. Существующая материально-техническая база отрасли образования в некоторых случаях требует капитального ремонта. У нас уже есть успешный опыт обновления существующих школ, это «Город дорог», школа №102, ряд школ в Свердловском районе. Поставлены жёсткие сроки по проектированию и строительству соцобъектов. Сегодня в Перми строится одновременно несколько детских садов и школ благодаря активному участию в национальных проектах «Демография» и «Образование». Нужно сделать всё, чтобы объекты были введены в плановые сроки, подрядчики и заказчик осознают свою ответственность.

Строительство гимназии №3 идёт в соответствии с графиком. Здание рассчитано на 1050 мест. Площадь застройки — 4,7 тыс. кв. м. Уже проведён монтаж железобетонного каркаса, армирование и бетонирование монолитных участков, выполнена кирпичная кладка перегородок, кладка наружных стен из пеноблоков. На 75% смонтированы колонны второго яруса, ведётся монтаж ригелей и плит.

В новом здании будут обучаться ребята с 1-го по 11-й класс. Сейчас разрабатывается концепция внутреннего пространства школы. Здесь предполагается создание многофункционального пространства с мобильной мебелью с учётом проектных мастерских, исследовательских лабораторий, шоу-румов, офис-студии, open-space, малых конференц-залов, большого концертного зала. Плановый срок завершения строительства гимназии №3 — первый квартал 2021 года.

Здание ремонтируемой школы №127 было построено в 1965 году. Здесь завершается оштукатуривание стен, монтаж отопления, вентиляции и кровли, ведутся работы на фасаде. Идёт монтаж электрики, систем водоснабжения и водоотведения, строительство стадиона и спортивных площадок. Началась внутренняя отделка помещений. В школе обучаются 1154 ребёнка, временно они занимаются в других учреждениях. Планируется, что капремонт завершится к началу учебного года.

Ещё одним объектом инспекции стала стройплощадка детского сада в микрорайоне Вышка-2 на ул. Евгения Пермяка. Это будет новый корпус детского сада №411 на 350 мест. «СтройПанельКомплект» должен завершить работы до конца года. Сейчас ведётся забивка свай, вынос инженерных сетей, монтаж опалубки и армирование ростверков в осях.

Сад сменит название на «Планета Здорово». Здесь будет создана образовательная среда физкультурной и оздоровительной направленности. В образовательном пространстве групп и холлов планируется создать интерактивные спортивно-оздоровительные площадки, в том числе с использованием IT-технологий. В новом детском саду также запланировано открытие ясельных групп.