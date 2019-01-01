Министр природных ресурсов Пермского края покидает правительство При этом Дмитрий Килейко не исключает продолжения сотрудничества Поделиться Поделиться Твитнуть

Министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Килейко

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко покидает свой пост.

«Это моё решение, ухожу по личным обстоятельствам. Всех благодарю за совместную конструктивную работу. Не исключено, что в дальнейшем наша работа с правительством края и администрацией губернатора будет продолжена», — комментирует Дмитрий Килейко.

К должностным обязанностям в качестве и. о. министра Дмитрий Килейко приступил 31 августа 2017 года. 26 декабря 2017 года распоряжением губернатора Пермского края назначен министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Министерство в качестве и.о. сейчас возглавляет Марина Трунина.