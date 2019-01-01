В Пермском крае высадят 329 тыс. деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне пермяках Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье откроют «сады памяти», посвящённые 214 тысячам погибших в годы Великой Отечественной войны земляков. В парках, садах и скверах, дворах школ и детских садов, на территориях Лесного фонда будет высажено 329 тыс. деревьев. Уже 18 мая в Чусовском районе будет высажено 9 тыс. деревьев.

Дмитрий Килейко, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края:

— «Сад памяти» — это наша общая благодарность всем тем, кто воевал за нас, за наш мир сейчас. В этом году мы создаём новую традицию, которая призвана сохранить подвиг предков.

Участвовать акции по высадке «сада памяти» может каждый. Для этого на сайте «Сад памяти» или «Сохраним лес» нужно выбрать интересующую точку и дату и зарегистрироваться. Далее у волонтёра появится возможность рассказать, кому он посвящает своё дерево, чтобы получить электронный памятный сертификат. При этом к участию допускаются граждане с прививкой от энцефалита.

Напомним, в 2019 году в Пермском крае началась реализация регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», в рамках которого Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году обеспечить 100%-й баланс вырубки леса и его возобновления.

Всероссийское добровольческое движение «Волонтёры Победы» выступило с инициативой создать каждому, кто приближал Победу, живой памятник: высадить по всей стране 27 млн деревьев в память о каждом погибшем.