С начала 2020 года вертолётом санавиации в Пермь доставлено 17 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

С начала 2020 года вертолётами краевой санавиации было эвакуировано 17 пациентов, в том числе пять детей. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Скол».

Специализированный вертолёт «МИ-8» с медицинским модулем оснащён системами жизнеобеспечения для транспортировки пациентов в критических состояниях.

Так, 11 марта вертолётом санавиации в Пермь были доставлены два пациента с инфарктом из Кудымкара и Чайковского. Оба они прибыли в краевой кардиологический диспансер из районных больниц в первые сутки заболевания.

Время в пути не превысило часа.