Житель Перми после покусов взыскал с городской службы по отлову собак 25 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Мотовилихинский районный суд Перми рассмотрел иск местного жителя к МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» о взыскании морального вреда в размере 200 тыс. руб.

Истец пояснил, что в ноябре 2019 года на него набросилась безнадзорная собака, от которой он пытался защитить ребёнка. После происшествия мужчина обратился в медицинское учреждение, где ему оказали помощь.

В судебном заседании пострадавший пояснил, что часто видит бездомных собак в районе происшествия. Представители ответчика с исковыми требованиями не согласились и пояснили, что ловцы работали на месте происшествия в ноябре и декабре 2019 года и отловили восемь собак. Также представители ответчика посчитали, что истец не доказал факт физических и нравственных страданий.

Суд счёл, что вред здоровью пермяка причинён именно в результате бездействия ответчика и подтверждается медицинскими справками.

Исковые требования мужчины удовлетворены судом частично: с МКУ взыскана компенсация морального вреда в размере 25 тыс. руб.

Решение в законную силу не вступило.