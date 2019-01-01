Дмитрий Енцов журналист В выходные в Перми продолжится оттепель Поделиться Поделиться Твитнуть

Ближайшие выходные, 14 и 15 марта, в Перми ожидаются тёплыми. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, дневная температура достигнет +3°, ночная будет около 0°.

При этом в субботу возможны сильные осадки в виде дождя, а в воскресенье — кратковременные.

Тёплая погода является продолжением рекордно тёплой середины недели. В ГИС-центре отметили, что 12 марта стал самым тёплым в истории наблюдений для Перми. Дневная температура достигла +6,8°, что выше прежнего максимума 1970 года на 2,1°.

При этом 13 марта тоже может стать рекордным для этого дня — температура может достигнуть +6°, что превысит предыдущий рекорд на 0,6°.