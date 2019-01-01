Дмитрий Енцов журналист Аукционы по четырём автобусным маршрутам Перми признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок Ещё на три маршрута претендуют по четыре компании Поделиться Поделиться Твитнуть

На электронные аукционы по обслуживанию четырёх автобусных маршрутов Перми не было подано ни одной заявки, соответственно, торги признаны несостоявшимися.

Это касается маршрутов №39 «Микрорайон Оборино» — «Ласьвинские хутора» (максимальная цена контракта — 1,252 млн руб.), №44 «Микрорайон Нижняя Мостовая» — «Учебный комбинат» — «Микрорайон Камский» (максимальная цена контракта — 14,916 млн руб.), №49 «Микрорайон Заозерье — «Станция Пермь II» (максимальная цена контракта —6,239 млн руб.) и №65 «Кооператив «Сосновый бор» — «Садовая» — «Берёзовая роща» (максимальная цена контракта — 6,236 млн руб.).

По трём из них объявлены новые аукционы — №№39, 49 и 65.

Отличительная особенность повторных аукционов — допуск на обслуживание автобусов большой вместимости (ранее в требованиях говорилось об автобусах средней вместимости).

Победители должны обслуживать маршруты с 1 апреля по 31 мая.

При этом по трём другим аукционам зафиксирована одна поданная заявка от ООО «Дизель».

Это касается маршрутов: №18 «Микрорайон Садовый» — «Улица 1905 года» — «Пермский военный институт». На его обслуживание требуется 15 автобусов большой вместимости. Максимальная цена контракта — 14,457 млн руб.;

№24 «Автопарк» — «Площадь Дружбы». На его обслуживание требуется десять автобусов большой вместимости. Максимальная цена контракта — 11,875 млн руб.;

№73 «Микрорайон Январский» — «Микрорайон Заозерье». На его обслуживание требуется 12 автобусов большой вместимости. Максимальная цена контракта — 15,932 млн руб.

На маршрут №58 «Микрорайон Васильевка» — «Микрорайон Вышка-1» заявился ИП Сергей Аристов (гендиректор ООО «АСК Транс»). На его обслуживание требуется семь автобусов средней вместимости. Максимальная цена контракта — 7,114 млн руб.

На маршрут №21 «Дворец культуры имени Пушкина» — «Улица Академика Веденеева» подано две заявки (в протоколе комиссии не указаны названия организаций). Максимальная стоимость контракта — 2,340 млн руб.). На него требуется два автобуса среднего класса.

На обслуживание маршрутов №34 «Микрорайон Новые Ляды» — «Улица 1905 года» (максимальная цена контракта — 4,417 млн руб.), №69 «Микрорайон Ива» — «Улица Грачёва» и №70 «Улица Грачёва» — «Микрорайон Ива» (кольцевые маршруты с максимальной стоимостью контракта в 7,294 млн руб.) подано по четыре заявки.