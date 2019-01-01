Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 13 по 20 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермякам не привыкать к насыщенным событиями дням, и эта неделя не станет исключением. В нашем городе откроется выставка копий сокровищ гробницы Тутанхамона, состоится вечер английских мадригалов, концерт-встреча выпускников музыкальной школы №1, семейный фестиваль и премьера постановки комедии словацкого драматурга Освальда Заградника «Соло для часов с боем». Ярким событием марта станет презентация эксклюзивного проекта для ценителей современного театра, но самым главным — старт юбилейного, 10-го фестиваля Дениса Мацуева.

X Международный фестиваль Дениса Мацуева (6+) откроется грандиозным концертом с участием симфонического оркестра Республики Татарстан и мастеров вокальной и инструментальной музыки. В исполнении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением народного артиста России Александра Сладковского прозвучит увертюра к опере Джузеппе Верди «Сицилийская вечерня». Впервые на одной сцене — три обладателя Гран-при Международного конкурса имени П.И. Чайковского разных лет: народный артист России Денис Мацуев, фортепиано; солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, народная артистка России, народная артистка Республики Абхазия Хибла Герзмава, сопрано; Александр Канторов, фортепиано (Франция).

Большой зал филармонии, 19 марта, 19:00

Второй день фестиваля посвящён шедеврам симфонической музыки — произведениям Петра Ильича Чайковского и Макса Бруха. Денис Мацуев (фортепиано), Кристин Баланас (скрипка), Анастасия Кобекина (виолончель) выступят в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. В исполнении оркестра прозвучит увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П.И. Чайковского.

Большой зал филармонии, 20 марта, 19:00

В пространстве ресторана «Гастропорт», расположенного на берегу Камы, отныне гости смогут не только насладиться напитками и блюдами европейской кухни, но станут зрителями (а иногда и участниками!) театрального действа. На импровизированной сцене, а также в неожиданных местах пространства GASTROPORT свои спектакли, перформансы и творческие эксперименты представят артисты и театры как Перми, так и других крупных городов России в рамках проекта Live Sstage Gastroport. Театр.

Первыми зрителями проекта станут дети — их ждёт весеннее театрально-музыкальное погружение «Смузи» (0+ от 3 лет). В основе творческого коктейля — музыка, театр и кулинарные открытия, а также удивительная история про дружбу. Она о том, как Томата сначала не брали ни в какие коктейли с фруктами, а потом он познакомился с Сельдереем и Базиликом.

Ресторан Gastroport, 14 марта, 12:00

Сезон для взрослых откроет премьера музыкально-поэтического перформанса про любовь «Поединок страсти» (16+). В новой программе ведущих артистов Пермского академического Театра-Театра Натальи Макаровой и Алексея Каракулова прозвучат стихи и песни, посвящённые многогранности любовных переживаний. Автор идеи, скрипачка, солистка оркестра Театра-Театра Эльвира Сементух обогатит спектакль исполнением известных мелодий из легендарных кинофильмов.

Ресторан Gastroport, 15 марта, 19:00

В спектакле по лирической и немного фантастической комедии словацкого драматурга Освальда Заградника «Соло для часов с боем» (16+) играют блистательные «старики» Театра-Театра — заслуженные артисты России Олег Выходов, Михаил Гасенегер и Валентин Белоусов, а также Татьяна Синёва, Михаил Чуднов, Антон Девятов и другие артисты. Камерная драматическая постановка «Соло для часов с боем» — второй после «Пизанской башни» выездной спектакль в репертуаре Театра-Театра, который можно будет увидеть на разных площадках города и края.

ДК «Искра», 19, 20 марта, 19:00

Экспонаты выставки «Сокровища гробницы Тутанхамона» (6+) — более ста копий сокровищ Тутанхамона исключительного качества, выполненные известными российскими мастерами, музейными реставраторами, художниками. Особое место в экспозиции занимают точные копии знаменитой погребальной маски Тутанхамона и его золотые саркофаги и ковчеги.

Центральный выставочный зал, с 18 марта

Вечер английских мадригалов (6+) — камерный концерт в фойе театра. В программе сочинения Альфонсо Феррабоско (старшего), Томаса Морли, Джона Уилби, Томаса Уилкса, Орландо Гиббонса, Уильяма Бёрда и др. Сосредоточившись на английской секции в обширной коллекции европейского мадригала, солисты хора театра под управлением главного хормейстера Евгения Воробьева готовят всестороннее погружение в эстетику жанра. Ценителей старинной музыки ждут успокаивающая камерная атмосфера, экспертные комментарии главного хормейстера и виртуозное, детально осмысленное исполнение редких партитур.

Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 13 марта, 20:00

Детский балет «Белоснежка и семь гномов» (0+) пройдёт в исполнении учеников первой частной школы классической хореографии Fouetté и артистов балета. Либретто, постановка, хореография — Александра Кокшарова и Дмитрий Четин.

Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 20 марта, 19:00

В 2020 году пермская музыкальная Школа №1 отмечает свой 100-летний юбилей. В честь праздника состоится концерт — встреча выпускников разных лет (6+). Среди выпускников этой школы — лауреаты всероссийских и международных конкурсов, солисты театров оперы и балета, филармоний, артисты известных оркестров, работники радио и телевидения, преподаватели музыкальных школ, училищ, доценты, профессора консерваторий и институтов искусств. В программе — произведения Кристофа Вилибальда Глюка, Рихарда Вагнера, Джузеппе Верди, Клода Дебюсси, Петра Ильича Чайковского, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича и других композиторов.

Органный концертный зал, 16 марта, 18:30

Особым юбилейным событием станет сольный концерт Павла Милюкова (6+) — выпускника Детской музыкальной школы №1 г. Перми 1999 года, бронзового призёра XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (Москва, 2015), лауреата многих других международных конкурсов, солиста Московской государственной академической филармонии. Партия фортепиано — Эмин Мартиросян.

Органный концертный зал, 18 марта, 18:30

В Перми пройдёт благотворительный семейный фестиваль «Семья начинается с меня» (0+). Участников ждут лекции от ведущих коучей и психологов, мастер-классы для детей и взрослых, зона телесных практик и многое другое.

Завод Шпагина, 15 марта, с 12:00